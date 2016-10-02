Миллиарды из "Укрнафты" и Приватбанка вывели по одинаковой схеме - депутат

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Компания брала предоплату только 5% у часто недобросовестных контрагентов и уплатила авансом несколько миллиардов за товары с поставкой до конца 2018 года.

Многие должники "Укрнафты" имеют уже аннулированную регистрацию плательщика НДС

"Правление может попытаться списать проблемные долги. Но были ли списанные именно такими? Об этом следует спросить у наблюдательного совета "Укрнафты" и его председателя Андрея Коболева. Однако наиболее значительная сумма просроченной и обесцененной дебиторской задолженности (см. заметку 22 аудированного отчета) — почти 6 млрд грн. То есть менеджмент компании прокредитовал своих дебиторов и теперь говорит: я почти 6 млрд грн не верну", - отметила нардеп.

Кроме того, отмечает Войцицкая, деньги выводились за счет того, что компания брала предоплату только 5%, и часто это были недобросовестные контрагенты.

"А еще "Укрнафта" уплатила авансом несколько миллиардов за товары с поставкой до конца 2018 г", - отметила она.

Кроме того, по словам Войцицкой, в ходе заседаний набсовета, на которых она присутствовала в 2015 г., наблюдательный совет и его председатель вплоть до сентября не проявляли какой-либо инициативы, чтобы выяснить природу долгов полугосударственной "Укрнафты". И это тогда, когда компания начала накапливать новые миллиардные долги перед государственным бюджетом за ренту.

Также Войцицкая приводит перечень малоизвестных компаний-покупателей, некоторые из них имеют уже аннулированную регистрацию плательщика НДС:

— ООО "ГАЛНАФТА", код ЕГРПОУ 34454281 (150,4 тыс. т нефти, 3,3 тыс. т газового конденсата). Общая цена продажи (с НДС): нефть — 1 725 821 952 грн, газовый конденсат — 40 364 940 грн. Задолженность покупателя перед ПАО "Укрнафта" за нефть на 30 сентября 2015 г. — 1,366 млрд грн;

— ООО " ГАРАНТ-УТН", код ЕГРПОУ 37227524 (140,56 тыс. т нефти, 2,5 тыс. т газового конденсата). Общая цена продажи (с НДС): нефть — 1 630 494 129,6 грн, газовый конденсат — 30 187 050 грн. Задолженность покупателя перед ПАО "Укрнафта" за нефть на 30 сентября 2015 г. — 1,328 млрд грн;

— ООО "ТЕХТРЕЙД ГРУПП", код ЕГРПОУ 39822322 (160,2 тыс. т нефти, 3,8 тыс. т газового конденсата). Общая цена продажи (с НДС): нефть — 1 518 764 616 грн, газовый конденсат — 38 033 136 грн. Задолженность покупателя перед ПАО "Укрнафта" за нефть на 30 сентября 2015 г. — 1,101 млрд грн;

— ООО "ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД", код ЕГРПОУ 39207286 (160 718,11 т нефти на 1 747 288 720 грн). Задолженность покупателя перед ПАО "Укрнафта" за нефть на 30 сентября 2015 г. — 2,049 млрд грн;

— ООО "КОТЛАС", код ЕГРПОУ 37298946 (275,79 тыс. т нефти, 9,8 тыс. т газового конденсата). Общая цена продажи (с НДС): нефть — 3 242 134 839,9 грн, газовый конденсат — 122 517 836 грн. Задолженность покупателя перед ПАО "Укрнафта" за нефть на 30 сентября 2015 г. — 2,887 млрд грн.

Справка ZN.UA из аудированного отчета группы "Укрнафта" за 2015 г.

Группа компаний "Укрнафта" показала в аудированном финансовом отчете за 2015 г. валовую прибыль 16,45 млрд грн; операционные затраты — 18,93 млрд грн; убыток — 5,69 млрд грн. И при этом списывает — при дебиторской задолженности в 9,5 млрд грн — "накопленный убыток" в сумме 6,4 млрд грн. Долги "Укрнафты" перед госбюджетом только по уплате ренты за 2015 г. выросли до 9,8 млрд грн (в 2014 г. этот налог назывался "платой за пользование недрами" и составлял 8,47 млрд грн). На 31 декабря 2015 г. пени и штрафы составили 6,385 млрд грн и продолжают накапливаться.

Подробнее о состоянии дел в "Укрнафте" читайте в статье Аллы Еременко и Сергея Куюна "Аудит "зради" в свежем выпуске женедельника "Зеркало недели. Украина".