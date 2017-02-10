Из банка "Хрещатик" вывели по схемам около 3 млрд грн активов – Фонд гарантирования вкладов

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Фондом подано 66 заявлений о совершении уголовных правонарушений.

Стоимость активов банка 2,65 млрд грн, а не 8,13 млрд грн unian.net

84% кредитного портфеля юридических лиц банка "Хрещатик" на сумму 3,38 миллиардов гривен - инсайдерские кредиты, 85% ценных бумаг – мусорные, сообщает Фонд гарантирования вкладов физическими лиц.

"Несмотря на то, что "на бумаге" стоимость активов банка, включенных в ликвидационную массу, составила 8,13 миллиарда грн, независимые лицензированные оценщики оценили их в 2,65 миллиардов грн", - говорится в сообщении.

Фондом подано 66 заявлений о совершении уголовных правонарушений, направлено 220 исковых заявлений и открыто 270 исполнительных производств в том числе с целью возврата выведенных ТОП-менеджментом банка активов.

При этом 52% в структуре активов ПАО "КБ "Хрещатик", на сумму 4, 31 миллиардов гривен – это кредиты. Из них абсолютное большинство (93%) – кредиты юридическим лицам.

"Несмотря на то, что "на бумаге" стоимость кредитов корпоративных клиентов составляет 4, 01 миллиардов гривен, их независимая оценка почти в пять раз меньше – 834,36 миллионов гривен", - отмечается в сообщении.

Кроме того, около половины кредитного портфеля корпоративных клиентов банка есть фактически необеспеченными:

- кредиты на 1,068 миллиардов гривен были выданы под залог "мусорных ценных бумаг";

- и еще на 0,57 миллиардов гривен – под залог имущественных прав по контрактам или договорам поручительства, или изначально были беззалоговыми.

За несколько дней до введения временной администрации руководством и акционерами банка было применено схему, результатом которой стало сворачивание задолженности ряда связанных юридических лиц и высвобождения из-под залога высоколиквидного обеспечения, стоимостью почти 1 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц

Напомним, 5 апреля НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацію.

Опосредованными владельцами банка является Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций. 24,9379% акций банка принадлежит Киевской городской государственной администрации.

В июле 2016 года прокуратура обвиняла работников банка "Хрещатик" в хищении депозитов на 81 миллионов гривен. За четыре года служащие банка обокрали 54 вкладчиков.

Ранее ФГВФЛ обвинил руководство и служебных лиц банка "Крещатик" в совершении ряда уголовных правонарушений. По результатам проведенного аудита активов и обязательств банк фонд выявил многочисленные факты, которые могли стать причиной больших затрат и недополучения прибыли.