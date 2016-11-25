Исполнительная служба Минюста сняла арест с имущества Бахматюка

По подсчетам НБУ, Бахматюк должен государству, юридическим и физическим лицам почти 38 миллиардов гривень.

Нацбанк намерен оспорить отмену ареста имущества Бахматюка в кассационном порядке Нацбанк Украины / Flickr

Исполнительная служба Министерства юстиции Украины в четверг, 24 ноября, отменила решение об аресте денежных средств, движимого и недвижимого имущества собственника двух неплатежеспособных банков и владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг"на сумму 1,2 миллиарда гривень.

"Мы изначально говорили про незаконность этого решения. Такие действия направленны лишь на дестабилизацию компании, в которой работает свыше 37 тысяч человек. Это скорее неудачная попытка пиара Нацбанка", – цитирует Бахматюка пресс-служба агрохолдинга.

Как сообщалось, Нацбанк проиграл апелляцию на отмену ареста имущества Бахматюка. Представители НБУ заявили о намерении оспорить решение Апелляционного суда Киева в кассационном порядке.

Ранее сообщалось, что НБУ подал апелляцию на решение Печерского райсуда об отмене ареста имущества, наложенного 12 мая в рамках иска центробанка о взыскании задолженности по предоставленному банку "Финансовая инициатива", бенефициаром которого является Олег Бахматюк, стабилизационному кредиту в размере 4 млрд грн.

По информации регулятора, стабкредиты на 4 млрд грн были предоставлены в 2014 году, в качестве залогов было принято имущество и имущественные права юридических лиц, при этом Бахматюк выступил финансовым поручителем по этим кредитам.

НБУ в марте заявил о намерении взыскать с поручителей-собственников банков, признанных неплатежеспособными, 11,462 млрд грн. В частности, согласно его информации, финансовое поручительство Бахматюка по VAB Банку составляет 4,55 млрд грн, по банку "Финансовая инициатива" – 4 млрд грн. Всего, по подсчетам НБУ, Бахматюк должен государству, юридическим и физическим лицам почти 38 миллиардов гривень.

Нацбанк 23 июня 2015 года отнес банк "Финансовая инициатива" к неплатежеспособным.

АО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" был основан в 2005 году. Его 100%-ным бенефициаром на март 2015 года через Quickcom Limited и ООО "Инвест-Сервис" был Олег Бахматюк, который также являлся крупнейшим акционером VAB Банка, решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации которого НБУ принял 20 марта 2015 года.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2015 года по размеру активов (19,18 млрд грн) банк "Финансовая инициатива" занимал 16-е место среди 133 украинских банков.