Инвесторы избавляются от бондов из Европы – FT

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Политические риски в ЕС на фоне укрепления американского доллара делают европейские ценные бумаги непривлекательными.

Политические риски делают европейские ценные бумаги непривлекательными. УНИАН

В течении последней недели инвесторы пытались вернуть свои вложения в европейские бонды и инвестиционные фонды из-за беспокойств, связанных с последствиями референдума в Италии относительно изменения конституции. Кроме того, укреплениеСША после выборов президента поспособствовало притоку денег на американскую фондовую биржу.

Об этом сегодня пишет Financial Times, добавляя, что по состоянию на 30 ноября европейские фонды облигаций потеряли 1,9 миллиарда долларов после четырех недель оттока капитала подряд. В это же время, согласно данным EPFR, европейские инвестиционные фонды потеряли 2 миллиарда долларов. Таким образом, их общий отток капитала после выборов в США составил 8 миллиардов долларов. В это же время, американский доллар укрепился из-за обещаний Дональда Трампа стимулировать экономику с помощью агрессивной фискальной политики.

Подорожание зеленой банкноты повысило стоимость конвертации европейских активов в долларовый эквивалент для инвесторов из США. Также вложение денег в американские ценные бумаги стало более привлекательным для иностранных инвесторов, которые получают дополнительную вгоду конвертируя долларовый доход в свою национальную валюту.

В течение последней недели приток денег в американские инвестиционные фонды составил 4.4 миллиарда долларов. Таким образом, в целом после выборов президента он составил 40 миллиардов.

"Сильный доллар действительно усиливает надежду и уверенность в длительном росте экономики США, что, кажется, оставляет европейское восстановления позади", - сказал главный стратег компании Convergex Николас Колас.

Сегодня издание The Economist писало, что доллар США дорожает, и это плохо для мировой экономики. Из-за роста стоимости зеленой купюры заемщики пытаются получить обратно наличные, чтобы обслуживать собственные долги, которые тоже подорожали. Начинается отток капитала, а стоимость активов падает.

Напомним, что Украина также использует доллар США для создания собственных валютных резервов. В конце сентября Украина получила 1 млрд долларов, разместив пятилетние под гарантии США. Первый выпуск еврооблигаций на 1 млрд долларов под госгарантии США еще был осуществлен два года назад, в мае 2014 года. Второй транш госгарантий Украина получила спустя год, в мае 2015-го. Ожидалось, что Украина получит третий транш на 1 млрд еще осенью 2015 года. Однако США связали его выделение с проведением реформ в Украине, в том числе, антикоррупционных, а также с решением МВФ о выделении своего кредита.