"Интертелеком" планирует восстановить работу к утру

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Связь для абонентов должна быть восстановлена во всех регионах страны.

"Интертелеком" восстановит работу утром в воскресенье Интертелеком

Компания "Интертелеком" приложит все усилия, чтобы к утру 13 ноября функционирование сети было восстановлено и все абоненты смогли получить доступ к услугам связи, заявил генеральный директор компании Борис Акулов на странице компании в Facebook.

"Первоочередная задача компании это восстановление бесперебойного предоставления услуг связи. Со вчерашнего вечера ведутся работы по восстановлению сети. На данный момент связь восстановлена в ряде регионов. Вторая задача которая будет решена незамедлительно – это компенсация ущерба, принесённого нашим абонентам в результате следственных действий СБУ", - заявил Акулов.

По его словам, вследствие действий СБУ компании был нанесен колоссальный ущерб, без связи осталось более миллиона абонентов "Интертелеком".

11 ноября Служба безопасности Украины провела обыски в одесском офисе телекоммуникационного оператора "Интертелеком", работа компании была частично прекращена, сообщил генеральный директор Борис Акулов.

По его словам, СБУ подозревает компанию в содействии российским спецслужбам, в частности, якобы она помогает ФСБ и ГРУ РФ прослушивать украинских абонентов.