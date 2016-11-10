Интересы промышленников в Верховной Раде будет представлять Довгий

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В парламенте заработает офис УСПП.

Довгий станет посредником между промышленниками и депутатами focus.ua

В Верховной Раде появится представительство Украинского союза промышленников и предпримателей, которое возглавит народный депутат Олесь Довгий, сообщает пресс-служба УСПП.

Соответствующее решение было принято на съезде Украинского союза промышленников и предпринимателей. Кандидатуру Довгого поддержала также Федерация работодателей Украины. Офис УСПП в Верховной Раде заработает уже в ближайшее время.

По словам Довгого, основной целью представительства будет развитие реформ в Украине. "У этой организации будет свой мощный аналитический центр для сбора и обработки информации, интернет-площадка для обсуждения самых актуальных инициатив, общественная приемная. Это будет не только окошко для приема жалоб. Прежде всего, каждый предприниматель сможет лично принять участие в создании законов", - заявил Довгий.

Как сообщалось, Офис бизнес-омбудсмена в Украине начал работу в середине мая 2015 года, и за это время получил уже 1000 жалоб, из которых 446 пришлось на работу Государственной фискальной службы (ГФС). Речь, в частности, идет о неправомерных проверках и вопросах возмещения НДС, его электронном администрировании, возбуждении и продолжении уголовных производств, даже когда налогоплательщик выиграл суд высшей инстанции, оценке таможенной стоимости продуктов и возмещении переплат.

Народный депутат Олесь Довгий никогда не работал в бизнесе. В разные годы жизни они занимал руководящие посты в научных и общественных организациях, был депутатом Верховном Рады и Киевсовета, возглавлял пост секретаря Киевсовета, где показал себя верным союзником бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.