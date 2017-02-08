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Инфляция в Украине в январе выросла до 1,1%

8 февраля в 13:50

Рост потребительских цены ускорился до 12,6%.  

инфляция
В январе инфляции выросла до 1,1%
Андрей Товстыженко, ZN.UA
В январе 2017 года инфляция в Украине составила 1,1% по сравнению 0,9% в декабре 2016 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным Госстата, рост потребительских цен также ускорился - до 12,6% по сравнению с 12,4% в 2016 году.

Напомним, правительство Украины ожидает замедления инфляции в 2017 году до 8,1%. Национальный банк Украины, первоначально также прогнозировавший инфляцию на уровне 8%, но в январе ухудшил свой прогноз до 9,1%.

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В конце декабря 2016 года Совет Национального банка Украины утвердил Основы денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу, признав приоритетной целью денежно-кредитной политики обеспечение ценовой стабильности. Основной задачей НБУ на ближайшие годы станет обеспечение инфляции ниже 10%.

Напомним, что в октябре Совет Национального банка Украины возглавил Богдан Данилишин. О его виденье денежно-кредитной политики читайте в материале "Сотрудничество с МВФ: проблемы и перспективы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги инфляция цены потребитель статистика
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