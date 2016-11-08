Инфляция в Украине в октябре ускорилась до 2,8%

С начала года цены выросли уже на 9,4%. Впереди еще два инфляционных месяца, поэтому прогнозный показатель в 12%, скорее всего, будет превышен.

Увеличение тарифов и сезонный рост цен на продукты привели к ускорению инфляции в Украине Андрей Товстыженко, ZN.UA

Потребительские цены в Украине в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем выросли на 2,8%, сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, годовая инфляция (к октябрю прошлого года) ускорилась до 12,4% (с 7,9% месяцем ранее).

За десять месяцев этого года потребительские цены в Украине выросли на 9,4%.

Продукты питания в октябре подорожали на 2,0%, в т.ч. яйца на 50,9%, овощи – на 5,5%, молоко – на 5,4%, масло – на 4,3% сыр и творог – на 2,3%. Фрукты подешевели на 3,8%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 7,5%, в т.ч. горячая вода и отопление – на 42,7%.

Напомним, что течение летних месяцев цены в Украине снижались: в июне на 0,2%, в июле – на 0,1%, в августе – на 0,3%. Однако уже в сентябре инфляция подскочила до 1,8%.

Правительство заложило в госбюджете на 2016 год инфляцию в размере 12%. Однако, как писал экс-заместитель председателя НБУ Игорь Шумило для ZN.UA, "прогнозам НБУ и Минфина не доверяет никто, даже они сами".

По итогам 2015 года инфляция в Украине составила 43,3%.