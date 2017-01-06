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Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4%

6 января в 18:25

Правительство и НБУ смогли удержать инфляцию в пределах прогнозного показателя, хотя в это мало кто верил.

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Мистика: Инфляция в Украине впервые в истории совпала с прогнозом правительства
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Потребительские цены в Украине в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,9%, сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, годовая инфляция (к декабрю прошлого года) составила 12,1%, существенно замедлилась по сравнению с 2015 годом (43,3%) и с 2014 годом (с 24,9%).

Напомним, что правительство заложило в госбюджете на 2016 год инфляцию в размере 12%. При этом, как писало ZN.UA, в начале года прогнозам "прогнозам НБУ и Минфина не верил никто, даже они сами".

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Месячная инфляция в 2016 году
Госстат Украины

В конце декабря 2016 года Совет Национального банка Украины принял Основы денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу, признав приоритетной целью денежно-кредитной политики обеспечение ценовой стабильности. То есть, приоритетом деятельности правления Национального банка Украины должно быть снижение инфляции (по индексу потребительских цен) до однозначного показателя и удержание ее на таком уровне в среднесрочной перспективе.

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Инфляция в Украине за последние годы (декабрь к декабрю):

2001

6,1

2002

-0,6

2003

8,2

2004

12,3

2005

10,3

2006

11,6

2007

16,6

2008

22,3

2009

12,3

2010

9,1

2011

4,6

2012

-0,2

2013

0,5

2014

24,9

2015

43,3

Данные: Госстат.

Стоит отметить, что инфляция в Украине по итогам года никогда так близко не приближалась к цифрам, заложенным в законе о госбюджете, как в 2016 году.

По материалам: ZN.UA
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