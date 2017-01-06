Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4%

Правительство и НБУ смогли удержать инфляцию в пределах прогнозного показателя, хотя в это мало кто верил.
По данным статистического ведомства, годовая инфляция (к декабрю прошлого года) составила 12,1%, существенно замедлилась по сравнению с 2015 годом (43,3%) и с 2014 годом (с 24,9%).
Напомним, что правительство заложило в госбюджете на 2016 год инфляцию в размере 12%. При этом, как писало ZN.UA, в начале года прогнозам "прогнозам НБУ и Минфина не верил никто, даже они сами".
В конце декабря 2016 года Совет Национального банка Украины принял Основы денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу, признав приоритетной целью денежно-кредитной политики обеспечение ценовой стабильности. То есть, приоритетом деятельности правления Национального банка Украины должно быть снижение инфляции (по индексу потребительских цен) до однозначного показателя и удержание ее на таком уровне в среднесрочной перспективе.
Инфляция в Украине за последние годы (декабрь к декабрю):
|
2001
|
6,1
|
2002
|
-0,6
|
2003
|
8,2
|
2004
|
12,3
|
2005
|
10,3
|
2006
|
11,6
|
2007
|
16,6
|
2008
|
22,3
|
2009
|
12,3
|
2010
|
9,1
|
2011
|
4,6
|
2012
|
-0,2
|
2013
|
0,5
|
2014
|
24,9
|
2015
|
43,3
Данные: Госстат.
Стоит отметить, что инфляция в Украине по итогам года никогда так близко не приближалась к цифрам, заложенным в законе о госбюджете, как в 2016 году.ZN.UA