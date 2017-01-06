Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4%

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Правительство и НБУ смогли удержать инфляцию в пределах прогнозного показателя, хотя в это мало кто верил.

Мистика: Инфляция в Украине впервые в истории совпала с прогнозом правительства Андрей Товстыженко, ZN.UA

Потребительские цены в Украине в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,9%, сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, годовая инфляция (к декабрю прошлого года) составила 12,1%, существенно замедлилась по сравнению с 2015 годом (43,3%) и с 2014 годом (с 24,9%).

Напомним, что правительство заложило в госбюджете на 2016 год инфляцию в размере 12%. При этом, как писало ZN.UA, в начале года прогнозам "прогнозам НБУ и Минфина не верил никто, даже они сами".

Месячная инфляция в 2016 году Госстат Украины

В конце декабря 2016 года Совет Национального банка Украины принял Основы денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу, признав приоритетной целью денежно-кредитной политики обеспечение ценовой стабильности. То есть, приоритетом деятельности правления Национального банка Украины должно быть снижение инфляции (по индексу потребительских цен) до однозначного показателя и удержание ее на таком уровне в среднесрочной перспективе.

Инфляция в Украине за последние годы (декабрь к декабрю):

2001 6,1 2002 -0,6 2003 8,2 2004 12,3 2005 10,3 2006 11,6 2007 16,6 2008 22,3 2009 12,3 2010 9,1 2011 4,6 2012 -0,2 2013 0,5 2014 24,9 2015 43,3

Данные: Госстат.

Стоит отметить, что инфляция в Украине по итогам года никогда так близко не приближалась к цифрам, заложенным в законе о госбюджете, как в 2016 году.