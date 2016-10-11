Инфляционные и девальвационные ожидания украинского бизнеса снова улучшились

Руководители украинских предприятий прогнозируют инфляцию в 14% и курс гривни к доллару на уровне 28 грн/доллар.

Бизнес ждет замедления девальвации Василий Артюшенко, ZN.UA

Инфляционные представителей бизнеса улучшаются шестой квартал подряд, свидетельствуют данные опроса руководителей предприятий, который НБУ провел в III квартале 2016 года.

В среднем топ-менджеры ожидают роста потребительских цен на 13,9% в течение следующих 12 месяцев (18,9% - по результатам опроса второго квартала) на фоне ослабления девальвационных ожиданий.

Большинство респондентов (68,4%) прогнозируют, что обменный курс гривни к доллару в последующие 12 месяцев будет в диапазоне 26-30 грн/доллар (во втором квартале – 59,7%). Среднее значение прогнозируемого курса составило 28,03 грн/доллар, что незначительно меньше показателя предыдущего квартала (28,66 грн/доллар).

Кроме того, респонденты впервые за последние три года позитивно оценили текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий. Баланс ответов вырос до 1,2%, тогда как во втором квартале он составлял минус 2,8%.

Респонденты второй квартал подряд улучшили деловые ожидания после их ухудшения в первом квартале 2016 года.

В опросе НБУ приняли участие 692 предприятия из 22 регионов страны (без учета временно оккупированных территорий).

Напомним, что потребительские цены в январе-сентябре 2016 года выросли на 6,4%. Резкий скачок инфляции ожидается в октябре, когда примерно в два раза вырастут тарифы на отопление.

Правительство заложило в госбюджете на 2016 год инфляцию в размере 12%. Однако, как писал экс-заместитель председателя НБУ Игорь Шумило для ZN.UA, "прогнозам НБУ и Минфина не доверяет никто, даже они сами".