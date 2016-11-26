Инфляционное таргетирование не может устранить высокую курсовую уязвимость Украины – эксперт

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Вброс задекларированной наличности на потребительский рынок способен увеличить инфляцию на 1%, считает эксперт.

Руководство Нацбанка заранее обезопасило свои семейные сбережения, конвертировав их в доллары, отмечает эксперт Нацбанк Украины / Flickr

Стремление НБУ обуздать инфляцию вполне понятно, а мотивы его демонстративного пренебрежения к валютному курсу до сих пор были неясны, заявляет доктор экономических наук Сергей Кораблин.

При этом эксперт подчеркивает, что публичными дискуссиями и экономическими обоснованиями переход Нацбанка на таргетирование инфляции (ИТ) не сопровождался, а за обменный курс регулятор не отвечает.

"Таргетирование таргетированием, но само по себе ИТ не может устранить высокую курсовую уязвимость Украины, которая всем хорошо известна", - говорится в статье в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".

Как подчеркивает Кораблин, причину этого равнодушия неожиданно прояснили е-декларации: "как оказалось, руководство Нацбанка заранее обезопасило свои семейные сбережения, конвертировав их в доллары".

Как напоминает эксперт, согласно подсчетам журналистов, семьи 400 народных депутатов хранят в наличности более 7 млрд грн. - речь идет о сумме, превышающей 2% денежной базы, которую сегодня контролирует НБУ (355 млрд). "В случае, если эти избранные семьи начнут обменивать свои миллиарды то в гривню, то в доллары, амплитуда свободных колебаний курса превысит 5 грн на каждом долларе", - говорит он, добавляя, что при худших раскладах он будет падать с сегодняшних 26 до 28–29 грн/долл.

По мнению Кораблина, вброс задекларированной наличности на потребительский рынок способен увеличить нынешнюю инфляцию на 1%.

"При такой имущественной и финансовой поляризации невольно возникает вопрос о том, насколько серьезны уверения Нацбанка, что в рамках ИТ он может эффективно контролировать денежное обращение посредством одной процентной ставки. Этот вопрос тем острее, что почти 30% денежной массы в Украине устойчиво находится вне банковской системы и потому ни на какие процентные ставки вообще не реагирует", - говорит он.

Такэе эксперт считает, что несмотря на разговоре о благе плавающего курса, в случае, если он еще раз "нырнет" так, как в 2014–2015 гг., банковская система сожмется до двух-трех десятков банков. Украинские банки нацелены на поддержку торговых посредников и сырьевых компаний: на их долю приходится более 60% всего кредитного портфеля банковской системы, что в 11 раз больше кредитов, выданных для производства машин, оборудования, транспортных средств и проч., то есть всего того, что хоть как-то ассоциируется с индустриальным развитием и промышленными технологиями. "Поэтому, как только мировые цены на украинское сырье упадут до очередного минимума, перед нами снова предстанет пропасть неоплаченных валютных обязательств, летящий в нее курс гривни, лопающиеся банки, испаряющиеся вклады и мечущееся население", - говорит Кораблин.

Подробнее читайте в статье Сергея Кораблина "Ложка меда в бочке е-дегтя" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".

Сообщалось, что 24 ноября председатель НБУ Валерия Гонтарева рассказала о том, как НБУ переходил к новому режиму денежно-кредитной политики – инфляционному таргетированию, а также о его первых плодах. "В ответ на изменение учетной ставки уже реагируют и краткосрочные межбанковские ставки, и процентные ставки по ОВГЗ, и по кредитам и депозитам банков. Все это усиливает способность монетарной политики НБУ влиять на инфляционные процессы", – заявила она.

Напомним, 27 октября НБУ принял решение о снижении учетной ставки с 15% до 14% годовых.