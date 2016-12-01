Индонезия снова приостановила участие в ОПЕК

Квоту Индонезии распределят между другими странами-членами нефтедобывающего картеля.

Участники саммитакоторый прошел 30 ноября в Вене, решили приостановить членство Индонезии в организации.

В связи с приостановкой членства положенная Индонезии квота нефтедобычи в 740 тыс. барр. нефти в сутки будет распределена оставшимися странами-членами картеля, сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

Индонезия впервые присоединилась к ОПЕК в 1962 году, через два года после создания картеля. В 2008 году страна объявила о своем выходе из состава организации и вновь вернулась в него только в конце 2015 года.

Как сообщалось, на саммите ОПЕК принято решение сократить общий объем нефтедобычи членами картеля на 1,2 млн барр. в сутки, так что общая нефтедобыча картеля составит 32,5 млн барр. в сутки.