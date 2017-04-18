Индия может инвестировать в альтернативную энергетику в Украине

Стороны изучат стратегические планы в энергетике обеих стран.

Индия может вложить средства в альтернативную энергетику в Украине Индийская сторона заявила о наличии возможностей и заинтересованности в сотрудничестве с Украиной в контексте развития альтернативной энергии, заверил посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарт. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

"Есть много представителей, которые хотят инвестировать в альтернативную энергетику Украины. Важным моментом сотрудничества является работа по оформлению документов и разрешений, чтобы инвесторы могли быстрее начать реализацию проектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам встречи заместителя министра Натальи Бойко и индийского дипломата, стороны договорились изучить стратегические планы в энергетике обеих стран и перейти к следующему этапу сотрудничества.

По итогам первого квартала 2016 года, согласно данным государственной статистики, наиболее быстро растущей крупной экономикой в мире является Индия. Рост ВВП на 7,9% позволил Индии опередить Китай, ВВП которого за аналогичный период увеличился на 6,7%.