Индекс "Украинской биржи" поставил двухлетний рекорд

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Существенней других подорожали акции "Райффайзен Банка Аваль" - на 9,3%.

По итогам торгов 9 февраля индекс "Украинской биржи" достиг отметки 900,88 пунктов, при этом вырот за день на 3,69%, сообщает Finclub.

Это рекордный уровень за период с 23 сентября 2015 года.

В структуре индексной корзины больше других подорожали акции "Райффайзен Банка Аваль" (на 9,3%). Стимулировало рост сообщение о том, что этот банк заработал рекордную прибыть. Как результат, была заключена 161 сделка на сумму 2,74 млн грн.

Кроме того, акции "Донбассэнерго" подорожали на 3,03%, а "Центрэнерго" - на 1,52%. Ценные бумаги "Укрнафты" повысились в цене на 2,85%, а "Мотор Сичи" - на 0,95%.

Ранее глава Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявляла, что готова поделиться опытом очищения банковского сектора с регулятором фондового рынка и рынка ценных бумаг.

Напомним, американский миллиардер и финансист Джордж Сорос прогнозирует неопределенность и колебания мировых фондовых рынков в связи с политикой избранного президента США Дональда Трампа.