Импортный газ Украине в сентябре обходился в среднем по $ 199,6 за тысячу кубометров

Минэкономики обнародовало среднюю стоимость импортного газа, импортируемого украинскими компаниями.

Импортный газ Украине в сентябре обходился в среднем по $ 199 gazprom.ru

Украинские предприятия в сентябре 2016 года импортировали газ по средней цене 5, 255 тыс. грн, или $ 199,6 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

В январе-2016 цена импорта газа составляла $ 231,41 (5542,82 грн), в феврале – $ 200,39 (5352,03 грн), в марте – $ 198,57 (5292,39 грн), в апреле – $ 188,08 (4795,87 грн), в мае – $ 181,5 (4595,1 грн), в июне - $ 184,3 (4 тыс. 595,21 грн), в июле – $ 210,9 (5 тыс. 233,264 грн), в августе – $ 199,1 (4 тыс. 981,339 грн).

Кроме того, по данным МЭРТ, фактическая цена реализации для нефти и конденсата в сентябре 2016 года составила 8 тыс. 327,69 грн/тонна.

В январе-2016 цена реализации для нефти и конденсата составляла 5387,18 грн/тонна, в феврале - 6066,99 грн/тонна, в марте - 7003,99 грн/тонна, в апреле - 7319,43 грн/тонна, в мае - 8185,88 грн/тонна, в июне - 8451,23 грн/тонна, в июле - 7 тыс. 919,33 грн/тонна, в августе – 8 тыс. 376,48 грн/тонна.

Ранее в НАК "Нафтогазе Украины" поясняли, что обнародованная МЭРТ средняя цена импорта не является репрезентативной.

Напомним, что в нынешнем 2016 году "Нафтогаз" впервые потерял свою монопольную долю в импорте реверсного газа в Украину: поставки газа осуществляют уже около двух десятков компаний.