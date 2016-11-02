Импорт газа в Украину сократился в 1,9 раза с начала года

Украина не покупает российский газ.

Украина импортирует вдвое меньше газа, чем год назад gaz-system.pl

Украина по итогам десяти месяцев текущего 2016 года (январь-октябрь) сократила импорт газа в 1,9 раза – до 7,872 млрд куб. м в сравнении с 15 млрд куб. м газа за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

В том числе в октябре импортировано на 36% меньше газа (1,544 млрд куб. м против 2,413 млрд куб. м в октябре-2015). Основной объем составили поставки с территории Словакии – 1 млрд 281,4 млн куб. м, а также из Венгрии – 132,3 млн куб. м, и Польши – 130,9 млн куб. м.

В 2015 году импорт газа в Украине составил 16,478 млрд куб. м, чуть более 6,1 млрд куб. м из которых составили закупки у России. Вскоре 26 ноября будет ровно год, как Украина не является покупателем "Газпрома".