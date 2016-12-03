Хакеры украли 30 млн долларов у российского центробанка

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В Банке России сперва подтвердили информацию о краже денег, а затем опровергли ее.

Центральный банк России оказался столь же надежен, как и центробанк Бангладеш Банк России

Неизвестныеукрали 2 млрд рублей (около 31 млн долларов) со счетов коммерческих банков в Центральном банке России.

Информацию об этом подтвердил CNN заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

Хакеры пытались украсть 5 млрд рублей, однако ЦБ успел остановить транзакции. "Нам повезло, что мы вернули часть денег", - сказал представитель центрального банка, не уточнив, когда была совершена атака.

CNN отмечает, что кража денег со счетов ЦБ РФ похожа на случаи по всему миру с конца 2015 года, когда хакеры использовали систему SWIFT для атак на центробанки Эквадора, Филиппин, Вьетнама и Бангладеш.

В частности, в феврале т.г. хакеры украли 101 млн долларов из центрального банка Бангладеш - также после получения доступа к системе SWIFT. При этом грабители пытались похитить 951 млн долларов, однако вмешательство ФРС позволило сократить ущерб азиатской страны.

В то же время в ЦБ РФ уже опровергли информацию CNN. "Информация о краже 2 млрд руб. с корсчетов Банка России в результате хакерской атаки не соответствует действительности. В Обзоре финансовой стабильности, который был представлен накануне вечером, речь шла об убытках, которые понесли коммерческие банки и их клиенты, в результате хакерских атак за весь 2016 год", - говорится в сообщении центробанка.