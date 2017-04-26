Группу "ВТБ" не устраивают предложения о покупке украинской "дочки"

"ВТБ" хочет выйти с рынка цивилизованно.

"ВТБ" продолжает искать покупателя на украинскую "дочку" tsn.ua Российскую группу "ВТБ" пока не очень устраивают поступившие предложения о покупке его украинской "дочки" – "ВТБ Украина", сообщил первый зампред "ВТБ" Василий Титов.

"У нас есть ряд предложений, они нас не очень устаивают, мы работаем над этими предложениями. Для нас принципиальны две вещи. Первое: мы ни в коей мере не хотели бы навредить бизнесу и клиентам, которые нам доверяют, поэтому никаких резких движений, хлопанья дверью, криков "все, спасибо, мы пошли" не будет. Мы учитываем те реалии, которые сложились сегодня в Украине, они не комфортны для работы. Они вынуждают нас думать о выходе оттуда, но выходить мы будем цивилизованно", - сказал он.

Ранее сообщалось, что российская финансовая группа ВТБ намерена в ближайшее время продать свои украинские дочерние банки "БМ банк" и "ВТБ Банк". При этом к "БМ Банку" проявляют интерес украинские инвесторы.

Год назад руководство группы ВТБ также заявляло, что хотело бы продать украинский "ВТБ Банк".

16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

19 марта заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже.