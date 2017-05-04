Группа компаний из Китая стала крупнейшим акционером Deutsche Bank



Стоимость доли китайского акционера немецкого банка составляет почти 3,5 милиарда евро.

Многопрофильная группа компаний HNA Group из Китая нарастила свою долю в структуре собственности немецкого Deutsche Bank до 9,92%. Таким образом, китайские акционеры стали держателями крупнейшего пакета акций Deutsche Bank. Ранее ими были компании королевской семьи Катара.

Китайцы купили акции немецкого банка через австрийскую управляющую компанию C-Quadrat и пока не намерены увеличивать свою долю, сообщила в среду, 3 мая, газета Handelsblatt со ссылкой на данные раскрытия, пишет DW.

Приобретать акции Deutsche Bank китайская группа начала в ферале этого года.

На закрытии торгов 2 мая пакет акций Deutsche Bank, принадлежащий HNA (204,7 млн акций), стоил около 3,4 млрд евро.

Фирмы, входящие в HNA, заняты в основном в сфере воздушного транспорта, недвижимости, финансовых услуг, туризма и морских перевозок. Осенью прошлого года группа приобрела 25 процентов гостиничной сети Hilton.

Третьим по величине акционером Deutsche Bank теперь является инвесткомпания BlackRock, доля которой превышает 6%.