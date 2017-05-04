Группа компаний из Китая стала крупнейшим акционером Deutsche Bank

Стоимость доли китайского акционера немецкого банка составляет почти 3,5 милиарда евро.
Китайцы купили акции немецкого банка через австрийскую управляющую компанию C-Quadrat и пока не намерены увеличивать свою долю, сообщила в среду, 3 мая, газета Handelsblatt со ссылкой на данные раскрытия, пишет DW.
Приобретать акции Deutsche Bank китайская группа начала в ферале этого года.
На закрытии торгов 2 мая пакет акций Deutsche Bank, принадлежащий HNA (204,7 млн акций), стоил около 3,4 млрд евро.
Фирмы, входящие в HNA, заняты в основном в сфере воздушного транспорта, недвижимости, финансовых услуг, туризма и морских перевозок. Осенью прошлого года группа приобрела 25 процентов гостиничной сети Hilton.
Третьим по величине акционером Deutsche Bank теперь является инвесткомпания BlackRock, доля которой превышает 6%.Deutsche Welle (Русская редакция)