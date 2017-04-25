Группа "Эру" будет продавать "Укртрансгазу" польский газ

У "Укртрансгаза" появился новый поставщик.

"Нафтогаз" уже не единственный поставщик газа "Укртрансгаза" Группа компаний "ЭРУ" поставит ПАО "Укртрансгаз" 218 млн куб.м. газа из ресурса польской PGNiG SA в 2017 году, сообщила пресс-служба "ЭРУ".

"Впервые в истории "Укртрансгаза" контракт будет реализован компаниями, не связанными с украинской государственной компанией "Нафтогаз". Газ будет поставляться компанией PGNiG ее украинскому партнеру "ЭРУ Трейдинг". Поставляемый газ "Укртрансгаз" использует для собственных целей хранения и работы системы", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в PGNiG отмечают, что начали поставки газа в Украину в 2016 году. В настоящее время анализируются возможности дальнейшего расширения продаж на открывающемся украинском рынке.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" 19 апреля завершил свою первую закупку газа для производственно-технологических нужд через систему ProZorro.

"ЭРУ Трейдинг" - один из крупнейших импортеров топлива в Украину. Группа "ЭРУ" принадлежит Андрею Фаворову, Дейлу Пери и Ярославу Мудрому. Основной владелец - Андрей Фавроров - бывший топ-менеджер ДТЭК, который ушел из компании Рината Ахметова в 2014 и основал собственный бизнес.

Напомним, что "ЭРУ трейдинг" планирует принять участие в приватизации "Одесского припортового завода".