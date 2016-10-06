Группа Бальцеровича-Миклоша предложила ускорить либерализацию, дерегуляцию и приватизацию

Уже очень скоро в Украине снова будут выборы. Реформы необходимо ускорить, уверены Бальцерович и Миклош.

Бальцерович и Миклош хотят ускорить реформы Сайт президента Украины

Стратегическая группа советников по поддержке реформ в Украине наработала свои предложения по проведению ключевых изменений в стране.

"Мы сконцентрировались на пакете реформ, и это наш продукт", - сказал соучредитель Стратегической группы Лешек Бальцерович на брифинге в Киеве.

По его словам, в Украине нужно ускорить реформы, поскольку через 2,5 года будут проходить президентские выборы. "И если этот пакет будет одобрен, тогда эффект появится перед выборами. Ставки огромные, потому что в этом году в Украине начинается экономический рост. Он пока медленный и от проведения реформ в стране зависит, будет этот рост продолжен или ускорен", - подчеркнул он.

Бальцерович отметил, что сегодня в Украине важно продолжить реформы для укрепления экономической стабильности, налоговой системы, а также структурные реформы, приватизацию, дерегуляцию, деолигархизацию и другие.

В свою очередь другой соучредитель Стратегической группы советников Иван Миклош добавил, что группа определила, какие главные цели нужно достичь в Украине. "Очень важно улучшить структуру и процедуры в государственном аппарате. Одна из наиболее главных проблем – это отсутствие надлежащего сотрудничества парламента и правительства для ускорения продвижения реформ", - сказал он.

Он также отметил, что именно ускорение реформ является самым эффективным путем искоренения коррупции в стране. "Речь идет об ускорении реформ как в либерализации, дерегуляции и приватизации", - подчеркнул он.

Напомним, что в сентябре Стратегическая группа советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR) под руководством Лешека Бальцеровича и Ивана Миклоша передала пакет ключевых реформ президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и в Верховную Раду Украины.