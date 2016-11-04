Гройсман спрогнозировал отказ от импорта газа к 2020 году

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Премьер-министр расчитывает на увеличение добычи газа минимум на 500 миллионов кубометров в 2017 году.

В Кабмине намерены наращивать добычу газа в Украине ugv.com.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что, наращивая, Украина к 2020 году может отказаться от импорта голубого топлива.

"В следующем году Украина получит дополнительно 500-700 миллионов куботметров газа. Это значит, что ежегодно до 2020 года мы должны наращивать добычу газа, чтобы нам хватило. Когда нам хватит газа собственной добычи, мы перестанем его покупать за валюту", – заявил глава правительства в эфире телеканала 3s.tv в пятницу, 4 ноября.

Говоря о предолении коррупции в газовой сфере, Гройсман отметил рост показателей компании "Укргаздобыча".

"Укргаздобыча". Было постоянное снижение объемов добычи. Мы за несколько меяцев имеем плюс 47 миллионов кубометров газа", – уточнил премьер-министр.

Накануне сообщалось об открытии газового месторождения "Колодницкое" во Львовской области и введение его в опытно-промышленную эксплуатацию дебитом 10 тыс. кубометров в сутки. До конца года планируется добывать уже 30 тыс. кубометров в сутки, а в 2017 году дебит газа должен составлять 100 тыс. кубометров газа в сутки.

Ранее Игорь Маскалевич для ZN.UA писал, что пять газовых месторождений "Укргаздобычи" (Яблоневское, Кобзовское, Семенцовское, Абазовское и Комишнянское) могут отдать в рамках соглашения о разделе продукции (СРП) либо Ахметову, либо Злочевскому.

Подробнее читайте в статье Игоря Маскалевича "Газодобыча: особенности национальной конверсии?" в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".