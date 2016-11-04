Гройсман рассказал представителям МВФ о реформах

Правительство решило повысить минимальную зарплату. Решение приходится поябъяснять кредиторам Украины.
Как сообщает пресс-служба правительства, стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня сотрудничества Украины с МВФ, ход бюджетного процесса, повышение минимальной заработной платы в Украине, а также планы правительства о дальнейших реформах в стране.
Гройсман отметил, что за шесть месяцев работы его правительство провело дерегуляцию на энергетическом и фармакологическом рынках, начало реформу государственной службы, отменило государственное регулирование цен на продукты, продолжает децентрализацию и передачу полномочий на места, а также борьбу с коррупцией, в частности приложило усилия для запуска электронного декларирования.
На повестке дня правительства дальнейшие изменения: земельная реформа, создание более справедливой и эффективной пенсионной системы, проведения масштабной открытой и публичной приватизации, отметил он.
Премьер-министр также проинформировал собеседников, что по его поручению министерства и ведомства разработали детальный план мероприятий с целью выполнения обязательств Украины перед фондом.
Миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Киеве 3 ноября.
Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Грустные транш-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA