Гройсман рассказал о росте зарплат, который обогнал повышения цен

Премьер подчеркнул, что средняя зарплата по Украине в марте составила 6752 гривень.

Гройсман говорит, что экономический рост, наконец, конвертируется в благосостояние украинцев Правительственный портал

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook написал, что рост зарплат наконец превысил темп роста цен. Гройсман отметил, что в марте средняя зарплата по Украине поднялась на 8,7% по сравнению с февралем и составила 6752 гривень.

По словам премьера, этот рост соответствует росту промышленного производства, которое в марте выросло на 8%. Гройсман подчеркнул, что в целом за этот год наблюдается рост доходов украинцев на 37%, тогда как уровень инфляции составил около 15%. Премьер считает, что теперь рост экономики конвертируется в реальное благосостояние украинцев.

Напомним, что промпроизводство в Украинепосле четырех лет падения. Объемы промпроизводства в декабре 2016 года выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 4,5%.

Промышленное производство в Украине падало четыре предыдущие года: в 2012 году – на 0,7%, в 2013 году – на 4,3%, в 2014 году – на 10,1%, в 2015 году – на 13%.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что блокада железных дорог в Донбассе остановит металлургические предприятия страны. По его словам, в металлургическом комплексе работает 300 тыс. человек, а экспорт продукции приносит 20% всей валютной выручки государства.