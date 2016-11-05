Гройсман рассказал, как распорядились третьим траншем МВФ

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По словам премьер-министра, полученные от Международного валютного фонда средства подерживают стабильность гривни.

В Кабмине нашли применение третьему траншу МВФ maxxyustas / Depositphotos

Средства, выделенные Украинев течение последних шести месяцев, направлены на пополнение валютных резервов страны, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Наше правительство за шесть месяцев получило транш Международного валютного фонда в размере 1 миллиард долларов США. Куда ушли эти деньги? Эти деньги пошли в валютные резервы нашей страны", – заявил глава правительства в эфире телеканала 3s.tv вечером в пятницу, 4 ноября.

Премьер-министр заверил, что эти средства являются неприкосновенными, так как они поддерживают стабильность национальной валюты.

Напомним, что 15 сентября Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на $ 1 млрд. Таким образом, на данный момент общая сумма выделенных средств составила около $ 7,62 млрд. В целом предполагается выделение около $ 17,25 млрд).

Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.

"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".