Гройсман прогнозирует рост экономики Украины в 2016 году на 1,5%

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Экономика Украины начала выходить из рецессии еще до назначения Гройсмана премьером. По итогам года рост будет минимальным.

Гройсман сделал прогноз по росту ВВП за несколько дней до окончания года Василий Артюшенко, ZN.UA

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозируетв 2016 году на 1,5%.

"Мы в этом году будем иметь рост около 1,5%, тогда как в прошлом году 10% падения, 43% инфляции", - сказал он в ходе встречи со студентами Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского".

Премьер отметил, что рассчитывает на более значительный рост экономики страны в 2017 году.

Напомним, что в первом полугодии 2016 году экономика Украины официально вышла из рецессии, которая длилась со второго полугодия 2012 года. В первом квартале 2016 года ВВП Украины вырос на 0,1%, во втором – на 1,4%, в третьем – на 2,0%.

В июне Кабинет министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2017 год, которая предусматривает рост ВВП Украины в 2017 году на 3% и на 4% в 2018 и 2019 годах.