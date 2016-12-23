Гройсман прогнозирует рост экономики Украины в 2016 году на 1,5%

Экономика Украины начала выходить из рецессии еще до назначения Гройсмана премьером. По итогам года рост будет минимальным.
"Мы в этом году будем иметь рост около 1,5%, тогда как в прошлом году 10% падения, 43% инфляции", - сказал он в ходе встречи со студентами Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского".
Премьер отметил, что рассчитывает на более значительный рост экономики страны в 2017 году.
Напомним, что в первом полугодии 2016 году экономика Украины официально вышла из рецессии, которая длилась со второго полугодия 2012 года. В первом квартале 2016 года ВВП Украины вырос на 0,1%, во втором – на 1,4%, в третьем – на 2,0%.
В июне Кабинет министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2017 год, которая предусматривает рост ВВП Украины в 2017 году на 3% и на 4% в 2018 и 2019 годах.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,