Гройсман прогнозирует экономический рост в этом году

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Об этом свидетельствуют экономические процессы в стране.

Гройсман считает, что в этом году будет экономический рост Василий Артюшенко, ZN.UA

2017 год станет годом полноценного экономического роста, хотя новый год будет очень непростым для страны, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

По его словам, об этом сегодня можно уверенно говорить по данным, которые сигнализируют о начале активизации внутренних процессов в экономической жизни, что, по мнению премьер-министра, несомненно, отразится на конечных показателях.

"Год, в который мы вошли, простым не будет - мы все это понимаем. Вот новости от ПАО "Укрзализныця" - в 2016 году объемы внутренних грузоперевозок увеличились на 12 млн тонн, импорта - на 1,5 миллиардов тонн, что на 7,7% и 4,4% соответственно больше, чем в 2015 году. Всего украинская железная дорога перевезла 114,5 миллионов тонн экспортных и 16,9 миллионов тонн транзитных грузов. Запустить маховик экономического развития - ключевая задача, которую мы ставим перед собой на этот год. Украина должна стать сильной и успешной - и в этом заключается наша стратегия", - заявил Гройсман.

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на 3%.