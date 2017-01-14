Гройсман прогнозирует экономический рост в этом году

Об этом свидетельствуют экономические процессы в стране.
По его словам, об этом сегодня можно уверенно говорить по данным, которые сигнализируют о начале активизации внутренних процессов в экономической жизни, что, по мнению премьер-министра, несомненно, отразится на конечных показателях.
"Год, в который мы вошли, простым не будет - мы все это понимаем. Вот новости от ПАО "Укрзализныця" - в 2016 году объемы внутренних грузоперевозок увеличились на 12 млн тонн, импорта - на 1,5 миллиардов тонн, что на 7,7% и 4,4% соответственно больше, чем в 2015 году. Всего украинская железная дорога перевезла 114,5 миллионов тонн экспортных и 16,9 миллионов тонн транзитных грузов. Запустить маховик экономического развития - ключевая задача, которую мы ставим перед собой на этот год. Украина должна стать сильной и успешной - и в этом заключается наша стратегия", - заявил Гройсман.
Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на 3%.ZN.UA