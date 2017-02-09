Гройсман призвал ЕС подумать над "планом Маршала" для Украины

Западные партнеры уже неоднократно давали понять, что требуется от Украины для привлечения инвестиций. Но премьер-министр говорит о финансовой помощи.

Гройсман рассчитывает на поддержку ЕС Правительственный портал

Премьер-министр, который находится с официальным визитом в Брюсселе, призвал европейских политиков и экспертов инициировать обсуждение нового "плана Маршала" для Украины.

"Такая идея обсуждалась в 2014 году - моя команда как тогдашнего вице-премьера совместно с коллегами из ЕС начинала подготовку плана конференции высокого уровня по Украине, но в силу различных причин она так и не была реализована", – сообщил Гройсман на своей странице в Facebook вечером в четверг, 9 февраля.

Премьер-министр отметил, что в Украине наблюдается макроэкономическая стабилизация и есть предпосылки для экономического роста.

"Совместными усилиями мы можем определить направления и сектора экономики, где благодаря совместным усилиям можем добиться быстрого роста… Как показывает мировой опыт, от реализации таких масштабных проектов развития выигрывают не только страны, которые получат поддержку, но и страны доноры", – заверил премьер.

Тем временем, бывший координатор проектов USAID в постсоветских странах Джош Коэн в своем материале для Atlantic Council утверждает, что одним из способов для Европы укрепить контроль над собственной судьбой и безопасностью является усиление поддержки Украины.

Во-первых, по его мнению, Евросоюз должен, наконец, предоставить Украине безвизовый режим.

"Общественные активисты сказали, что всякий раз, когда Брюссель пытается подтолкнуть Киев к реформам, в Администрации президента, в правительстве Владимира Гройсмана, в парламенте оказывают сопротивление, используя отговорку, что Брюссель должен сначала предоставить безвизовый режим, а потом критиковать Украину", - говорится в статье.

Во-вторых, по мнению эксперта, ЕС должен привлечь дополнительные ресурсы для поддержки украинской антикоррупционной реформы, в частности, создать антикоррупционные суды, а также разобраться с происхождением задекларированных украинскими чиновниками и политиками имущества и денег.

В-третьих, ЕС стоит подумать над созданием "маленького плана Маршала" для Украины. Как указал эксперт Atlantic Council Андрес Аслунд, агрессия России в Донбассе обошлась Киеву в шесть миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, тем самым лишив ее экономику капитала, необходимого для роста. Поэтому ЕС может использовать Европейский инвестиционный банк и ЕБРР для прямого инвестирования в украинские компании и инфраструктуру.