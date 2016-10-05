Гройсман предложил вводить рынок земли после широких консультаций

Запрет владельцам земельных паев свободно распоряжаться своей собственностью будет действовать, пока парламент не примет законы о рынке земли.

Никто крестьянам землю не отдаст даже под давлением МВФ kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует широкие консультации об оптимальной модели рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

"Мы считаем, что без обсуждения модели рынка земель в Украине никаких решений по внедрению рынка земель быть не может. Мораторий на запрет продажи земли действует вне зависимости от того, будет его продолжать Верховная Рада или нет, до того, как парламент не примет решения об обороте земель", – сказал премьер, открывая заседание Кабмина.

Напомним, что 3 октября глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден, говоря о земельной реформе, отметил, что существующий мораторий делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов. "Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли", - сказал представитель МВФ.

6 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять мораторий на продажу земли. "Отсутствие права на свободную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, безусловно, сдерживает инвестиции в аграрную сферу, нарушает права крестьян, занижает, между прочим, аренду, вынимая из их кармана последние копейки. Это - аксиоматически, - заявил Порошенко.

Как пишет в своей статье для ZN.UA первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, экспертной рабочей группой, сформированной при Госгеокадастре, предложен концепт запуска рынка земли в Украине в несколько этапов.