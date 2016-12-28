Гройсман потребовал от бизнесменов выплаты минимальной заработной платы сотрудникам

Премьер-министр рассказал о крупных штрафах, предусмотренных для работодателей за махинации с выплатами 3200 гривень.

Владимир Гройсман призвал работодателей платить работникам честную зарплату Правительственный портал

Премьер-министр Украиныпризвал частных предпринимателей обеспечить своим сотрудникам выплату заработной платы на уровне минимальной, размер которой составляет 3200 гривень, сообщает правительственный портал.

"Я требую как премьер-министр, чтобы людям, которые работают, платили честную заработную плату. Самый главный вызов для нас – это борьба с бедностью. Для того, чтобы начать с этим реально бороться, надо повышать, в том числе, минимальную заработную плату. Правительство сделало этот шаг, в бюджетной сфере мы это исполним безупречно. Частный сектор, бизнес, также должен выполнить это. Я считаю, что такие возможности у бизнеса сегодня есть", - подчеркнул премьер-министр.

Он также отметил, что в бюджет Украины заложены расходы на повышение зарплат "врачам, учителям и всем остальным бюджетным категориям".

Премьер-министр напомнил о том, что в бюджете на 2017 год принято решение о повышении первого тарифного разряда до 1600 гривень. Таким образом, заработная плата будет рассчитываться из учета 1600 гривень, а не из учета 1335, как было раньше. Он также предостерег работодателей от махинаций, например, оформления сотрудников на полставки или неполный рабочий день.

"Не надо никому развлекаться. Человек, который работает, должен получать нормальную заработную плату – не менее 3200 гривень", - отметил Гройсман.

По словам Владимира Гройсмана, если в ходе проверок на производствах будут выявлены несоответствия, работодателям будет грозить штраф в сотни тысяч гривень. За недопуск контролирующих лиц на производства также предусмотрены штрафы.

"Я не хочу никого наказывать, просто прошу всех работодателей: уважайте своих сотрудников, начисляйте заработную плату, которую они честно заработали. Оплатите за них взносы в Пенсионный фонд, и ситуация в стране начнет налаживаться", - рассказал премьер-министр.

О повышении уровня минимальной заработной платы стало известно два месяца назад. По мнению премьер-министра Украины, это вполне достаточный срок для того, чтобы работодатели могли изучить вопрос и адаптироваться.

Правительство проанализирует показатели эффективности по каждому отдельно взятому региону в течение 2015-2016 годов по категориям "сколько было работающих людей, какую заработную плату им начисляли, сколько было выплачено", и будет их системно отслеживать.

"Я думаю, за несколько месяцев порядок в этой сфере мы наведем. Понятно, что не все сразу с пониманием и уважением отнесутся к работающим людям, но правительство поможет всем понять неотвратимость этого пути и необходимость его прохождения", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщалось ранее, 3 ноября Кабмин подал в Раду проект госбюджета-2017 на второе чтение.

20 октября Верховная Рада одобрила постановление "О выводах и предложениях к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2017 год".

Утром 21 декабря Верховная Рада проголосовала за бюджет на 2017 год. Проект документа поддержали 274 народных депутата, в том числе, большинство членов фракций "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", Радикальной партии, групп "Воля народа" и "Видродження", 18 внефракционных, а также пять из 26 депутатов от "Самопомочи". Не поддержали бюджет "Оппозиционный блок" и "Батькивщина".

26 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2017 год".

Подробнее о последствиях повышения минимальной заработной платы читайте в статье Василия Худицкого "Минималка: кто кому покажет шиш в кармане?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".