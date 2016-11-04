Гройсман пообещал не допустить "уравниловки" после повышения минимальной зарплаты

По словам премьера, реализация данного решения не потребует дополнительной эмиссии гривни.
"Никакой "уравниловки" не будет", – заявил глава правительства во время внеочередного заседания Кабмина в четверг, 3 ноября.
В то же время, Гройсман пообещал отвязать зарплаты высокопоставленных чиновников, судей и прокуроров от минимальной зарплаты.
По словам премьер-министра, средства на повышение минимальной зарплаты есть в реальной экономике и не требуют дополнительной эмиссии гривни.
Как сообщалось, вечером 3 ноября Кабмин одобрил доработанный проект бюджета на 2017 год, предусматривающий увеличение минимальной зарплаты до 3200 гривень.
Ранее советник украинского президента Лешек Бальцерович назвал решение о повышении минимальной зарплаты "неприятным сюрпризом" от Кабинета министров, обратив внимание, что оно было озвучено без предоставления соотвествующих расчетов. По его мнению, сокращение бедности в будущем не может быть гарантированным без сбалансированного бюджета, снижение инфляции и улучшение бизнес-среды.
Как пишет эксперт "Реанимационного пакета реформ" Марианна Онуфрик в своем материале для ZN.UA, решение Кабмина можно охарактеризовать как неоднозначное и недостаточно продуманное, поэтому прежде всего стоит увидеть реальные расчеты, а не декларации.
Подробнее о повышении минимальной зарплаты и проект государственного бюджета на 2017 год читайте в статье "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA