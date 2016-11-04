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Гройсман пообещал не допустить "уравниловки" после повышения минимальной зарплаты

4 ноября в 00:14

По словам премьера, реализация данного решения не потребует дополнительной эмиссии гривни.

Владимир Гройсман1
Гройсман дал понять, что судьям и прокурорам не стоит рассчитывать на увеличение зарплаты в связи с повышением "минималки"
Правительственный портал
Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что повышение минимальной заработной платы до 3200 гривень в месяц не приведет к так называемой "уравниловке" в оплате труда различных категорий наемных работников, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Никакой "уравниловки" не будет", – заявил глава правительства во время внеочередного заседания Кабмина в четверг, 3 ноября.

В то же время, Гройсман пообещал отвязать зарплаты высокопоставленных чиновников, судей и прокуроров от минимальной зарплаты.

По словам премьер-министра, средства на повышение минимальной зарплаты есть в реальной экономике и не требуют дополнительной эмиссии гривни.

Как сообщалось, вечером 3 ноября Кабмин одобрил доработанный проект бюджета на 2017 год, предусматривающий увеличение минимальной зарплаты до 3200 гривень.

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Ранее советник украинского президента Лешек Бальцерович назвал решение о повышении минимальной зарплаты  "неприятным сюрпризом" от Кабинета министров, обратив внимание, что оно было озвучено без предоставления соотвествующих расчетов. По его мнению, сокращение бедности в будущем не может быть гарантированным без сбалансированного бюджета, снижение инфляции и улучшение бизнес-среды.

Как пишет эксперт "Реанимационного пакета реформ" Марианна Онуфрик в своем материале для ZN.UA, решение Кабмина можно охарактеризовать как неоднозначное и недостаточно продуманное, поэтому прежде всего стоит увидеть реальные расчеты, а не декларации.

Подробнее о повышении минимальной зарплаты и проект государственного бюджета на 2017 год читайте в статье "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Гройсман зарплата бюджет Кабмин
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