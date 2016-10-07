Гройсман поддержал мораторий на куплю-продажу земли

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Гройсман тоже хочет защитить собственников земли от покупателей Василий Артюшенко, ZN.UA

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман одобрил решение Верховной Рады продлить моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

"Я думаю, что депутаты парламента вчера сделали свой шаг и он абсолютно нормальный", - сказал он журналистам в ходе рабочей поездки по Киевской области.

По словам премьера, правительство намерено с участием экспертов и землевладельцев разработать такую модель рынка земли, которая максимально защитит собственников.

6 октября Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2018 года. Законопроект №5321-1 в целом поддержали 297 депутатов.

6 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять мораторий на куплю-продажу земли. "Отсутствие права на свободную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, безусловно, сдерживает инвестиции в аграрную сферу, нарушает права крестьян, занижает, между прочим, аренду, вынимая из их кармана последние копейки, - заявил Порошенко.