Гройсман обсудил с главой ЕБРР приватизацию ОПЗ

Чакрабарти не исключил, что инвестиции ЕБРР в Украину могут возрасти.

Гройсман назвал Чакрабарти приоритеты работы Кабмина в сфере приватизации kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 28 ноября, встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти и обсудил с ним приватизацию украинских госпредприятий, в частности,

Особое внимание собеседники уделили объединению усилий для успешной приватизации, а также реформирования управления государственными компаниями.

В беседе с главой ЕБРР Гройсман назвал четыре ключевые задачи правительства в этой сфере: корпоратизация, приватизация, новый качественный менеджмент и управление имуществом, которое останется в арендных отношениях.

Чакрабарти, в свою очередь, заявил о намерениях ЕБРР поддерживать реформы, а также инвестировать в украинскую экономику.

"Украина является очень важным партнером для ЕБРР. Мы стараемся поддерживать как реформирование в Украине, так и инвестиции в Украине", – заверил глава ЕБРР.

По словам Чакрабарти, инвестировав в 20156году в Укарину 400 миллионов в евро, в следующем году банк може увеличить объемы инвестиций.

Как известно, Фонд госимущества не смог продать Одесский припортовый завод 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой 13,175 млрд грн (525 млн долларов).

Послушавшись зарубежных кредиторов, в частности МВФ и ЕБРР, правительство Украины снизило стартовую цену ОПЗ в 2,5 раза, до 5,16 млрд грн (около $ 200 млн) и продлило срок приватизации завода.

Находящийся в госсобственности ОПЗ занимается производством химической продукции, а также перевалкой аммиака на морской транспорт. Предприятие в 2015 году получило чистую прибыль 211 млн грн против чистого убытка 270 млн грн годом ранее. Его чистый доход возрос в 2,1 раза – до 11,195 млрд грн.

Подробнее о продаже ОПЗ читайте в статье Константина Авдеенко Одесский припортовый: продать или "сплавить"? в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".