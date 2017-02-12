Гройсман инициировал заседание энергетического штаба в связи с блокадой ОРДЛО

В понедельник в Кабмине оценят объемы имеющихся энергоносителей и и необходимость их экономить.

Гройсман не видит альтернативы поставкам угля из ОРДЛО Василий Артюшенко, ZN.UA

В понедельник, 13 февраля, состоится заседание Энергетического штаба, который должен оценить уровень обеспеченности страны энергоресурсами для прохождения отопительного сезона, сообщил премьер-министр

"Я дал поручение, завтра будет проведен Энергетический штаб, где будет полностью оценена ситуация относительно того, сколько и каких у нас есть запасов, насколько необходимо предпринимать меры - потому что, для того, чтобы проходить сезон, уже сейчас необходимо начинать экономить", – заявил глава правительства в эфире ТРК "Украина" вечером в воскресенье, 12 февраля.

Гройсман заверил, что поддерживает борьбу с контрабандой, но действия участников торговой блокады ОРДЛО не одобряет.

"Если мы спросим, есть ли у нас доверие к украинским границам, так и, в частности, линии разграничения, относительно торговли контрабандным товаром - у меня такого доверия нет. И тут я готов полностью присоединится к жесткой борьбе против контрабанды, но мы не должны объявлять жесткую борьбу украинским гражданам, у которых должны быть свет и тепло", - отметил премьер-министр.

Напомним, 25 января ветераны АТО, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк, заблокировали ветку железной дороги Луганск – Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

Участники акции заявили, что эти меры направлены, в том числе, на освобождение заложников террористических формирований ОРДЛО.

На следующий день прокуратура открыла в отношении участников блокады уголовное производство по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса (блокирование транспортных коммуникаций).

2 февраля около 50 человек с помощью автомобилей перекрыли железнодорожные переезд в Бахмуте Донецкой области, а через неделю – заблокировали переезд Ясиноватая-Константиновка на станции Фенольная.

В правительстве утверждают, что поставкам угля с оккупированной территории нет альтернативы, и заявляют, что блокада ОРДЛО подрывает энергетическую безопасность страны.