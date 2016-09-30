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Гройсман хочет создать комитет спасения промышленности

30 сентября в 13:10

Правительство Украины планирует расходовать средства налогоплательщиков для финансирования промышленности.

Гройсман на дороге
Гройсман оценил состояние промышленности: "Сброшена на обочину дороги и нуждается в государственной поддержке"
Правительственный портал
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен оказывать государственную поддержку промышленным предприятиям.

"В октябре планируем создать комитет возрождения украинской промышленности. Украинская промышленность сегодня сброшена на обочину дороги и нуждается в государственной поддержке", – сказал он на брифинге во Львове.

По словам премьера, правительство намерено налаживать кооперацию между предприятиями, потерявшими традиционные рынки сбыта, а также помогать в поиске новых рынков для их продукции.

"Очень важно, чтобы мы не только продавали зерно миллионами тонн, но и продавали продукцию, переработанную в Украине", – заявил Гройсман.

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Напомним, что объемы промышленного производства в августе 2016 года выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 3,4%. За январь-август 2016 года промпроизводство выросло на 2,0%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что по итогам 2016 года промышленное производство вырастет на 1,2%.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Гройсман государство поддержка
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