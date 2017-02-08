Гройсман хочет провести пенсионную реформу уже в этом году

Пенсионной реформы от Украины требует МВФ. Гройсман говорит, что пенсионеры от этого только выиграют.

Гройсман анонсировал пенсионную реформу Василий Артюшенко, ZN.UA

Реформа пенсионной систем в Украине может быть проведена в 2017 году, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я считаю, что в 2017 году у нас есть все основания говорить о том, что будет изменена пенсионная система, и она будет справедливой, и пенсионеры почувствуют увеличение пенсионных выплат. Но эту систему будет необходимо основательно поменять, и мы готовы будем предложить украинскому обществу такое решение. Всему свое время", - сказал премьер на заседании Кабинета министров.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Международный валютный фонд настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине. По его словам, по расчетам правительства, повышение пенсионного возраста не решит вопрос дефицита Пенсионного фонда Украины. "Я вижу, что существуют десятки других возможностей для наполнения Пенсионного фонда", - добавил Рева, подчеркнув, что переговоры с МВФ по вопросу пенсионной реформы идут довольно сложно.

Подробнее о возможных вариантах пенсионной реформы читайте в материале "Параметры или структура: что менять в пенсионной системе?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".