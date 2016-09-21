Гривня снова опустилась на межбанке до 26 грн

Национальный банк возобновил продажу валюты для поддержки гривни на межбанке.

Доллар продолжает дорожать Oльга Дегтяренко, ZN.UA

Курс гривни нав среду, 21 сентября, снизился до 25,95 грн/доллар с 25,93 грн/доллар.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,92-25,98 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в среду продал 10,9 млн долларов, что составило 47% спроса, по курсу до 26,03 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке снизился до 25,9746 грн/доллар с 25,8049 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 528,33 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 417,71 млн долларов.

5 сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции". При этом он подчеркнул, что НБУ в настоящее время имеет все возможности для дальнейшего сглаживания курсовых колебаний благодаря наращиванию международных резервов до 14,1 млрд долларов по состоянию на конец августа.