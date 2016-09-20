Гривня подешевела на межбанке на 20 копеек

После резкого роста, вызванного кредитом МВФ, национальная валюта снова начала дешеветь.

Доллар снова подорожал Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни наво вторник, 20 сентября, снизился до 25,93 грн/доллар с 25,74 грн/доллар.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,90-25,96 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке снизился до 25,8049 грн/доллар с 25,767 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 417,71 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 324,04 млн долларов.

5 сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции". При этом он подчеркнул, что НБУ в настоящее время имеет все возможности для дальнейшего сглаживания курсовых колебаний благодаря наращиванию международных резервов до 14,1 млрд долларов по состоянию на конец августа.