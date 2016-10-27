Гривня на межбанке закрепилась на уровне 25,52 грн/доллар

Национальный банк продолжает скупать подешевевшую валюту, пополнил резервы еще на 30 млн долларов.

Безналичный доллар стоит около 25,50 грн rossandhelen / Depositphotos

Курс гривни нав четверг, 27 октября, сохранился на уровне 25,52 грн/доллар.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,51-25,53 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе купил 30 млн долларов, что составило 72,6% предложения, по курсу до 25,54 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 25,5328 грн/доллар с 25,5815 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 473,27 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 468,37 млн долларов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар."Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.