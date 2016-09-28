Гривня на межбанке упала до 25,90 грн/доллар

Котировки к окончанию торгов на межбанке составили 25,88-25,92 грн/доллар.

Гривня немного подешевела

Курс гривни нав среду, 28 сентября, снизился до 25,90 грн/доллар с 25,84 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки национальной валюты к окончанию торгов составили 25,88-25,92 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке снизился до 25,8963 грн/доллар с 25,8295 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 433,41 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 386,14 млн долларов.

5 сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции". При этом он подчеркнул, что НБУ в настоящее время имеет все возможности для дальнейшего сглаживания курсовых колебаний благодаря наращиванию международных резервов до 14,1 млрд долларов по состоянию на конец августа.