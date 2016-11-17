Гривня на межбанке укрепилась на 25 копеек

Котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,98-26,02 грн/доллар. НБУ на рынок не выходил.
Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составляли 25,98-26,02 грн/доллар.
Национальный банк Украины (НБУ) в четверг аукцион не проводил.
Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 26,0534 грн/доллар с 26,3457 грн/доллар в предыдущий рабочий день.
Торговый оборот составил 248,38 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 292,22 млн долларов.
15 ноября заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что обострение политической напряженности привело к ослаблению курса гривни на межбанковском рынке. Замглавы НБУ подчеркнул, что "дальнейшая дестабилизация политической ситуации грозит раскачиванием курса гривни и соответствующими негативными последствиями для экономики Украины".
Чурий сообщил, что Нацбанк внимательно следит за развитием ситуации на валютном рынке и имеет достаточный объем международных резервов уровне 15,5 млрд долларов, чтобы сгладить чрезмерные колебания обменного курса.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,