Гривня на межбанке укрепилась до 25,88 грн/доллар

Межбанковский курс стабилизировался около уровня 25,90 грн/доллар. НБУ на рынок не выходит.

Доллар стоит 25,90 Oльга Дегтяренко, ZN.UA

Курс гривни нав четверг, 29 сентября, укрепился до 25,88 грн/доллар с 25,90 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,86-25,90 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке снизился до 25,9119 грн/доллар с 25,8963 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 392,47 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 433,41 млн долларов.

5 сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции". При этом он подчеркнул, что НБУ в настоящее время имеет все возможности для дальнейшего сглаживания курсовых колебаний благодаря наращиванию международных резервов до 14,1 млрд долларов по состоянию на конец августа.