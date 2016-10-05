Гривня на межбанке укрепилась до 25,87 грн/доллар

Национальная валюта продолжает укрепляться. Национальный банк на рынок не выходит.
Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,85-25,89 грн/доллар.
Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.
Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке снизился до 25,8983 грн/доллар с 25,8644 грн/доллар в предыдущий день.
Торговый оборот составил 427,71 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 367,48 млн долларов.
В начале сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции".Интерфакс-Украина , ZN.UA ,