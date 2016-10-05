Гривня на межбанке укрепилась до 25,87 грн/доллар

Национальная валюта продолжает укрепляться. Национальный банк на рынок не выходит.

Доллар продолжает дешеветь Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни нав среду, 5 октября, укрепился до 25,87 грн/доллар с 25,89 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,85-25,89 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке снизился до 25,8983 грн/доллар с 25,8644 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 427,71 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 367,48 млн долларов.

В начале сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции".