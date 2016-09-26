Гривня на межбанке укрепилась до 25,87 грн/доллар

В Национальном банке сочли укрепление гривни чрезмерным и решили купить долларов в резервы.

Доллар подешевел на 10 копеек Андрей Товстыженко, ZN.UA

Курс гривни нав понедельник, 26 сентября, укрепился до 25,87 грн/доллар с 25,98 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки национальной валюты к окончанию торгов составили 25,84-25,90 грн/доллар.

НБУ на аукционе в понедельник купил 17,4 млн долларов, что составило 69% предложения, по курсу до 25,9 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке укрепился до 25,9015 грн/доллар с 25,9906 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 455,76 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 308,1 млн долларов.

5 сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции". При этом он подчеркнул, что НБУ в настоящее время имеет все возможности для дальнейшего сглаживания курсовых колебаний благодаря наращиванию международных резервов до 14,1 млрд долларов по состоянию на конец августа.