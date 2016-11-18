Гривня на межбанке укрепилась до 25,83 грн/доллар

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Доллар пошел вниз. Национальный банк возобновил покупку валюты и пополнил резервы на 26 млн долларов.

Доллар продолжает дешеветь firestock.ru

Курс гривни нав пятницу укрепился до 25,83 грн/доллар с 26,00 грн/доллар на окончание торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составляли 25,81-25,85 грн/доллар.

НБУ на аукционе в пятницу при заявленном объеме в 50 млн долларов купил 26,7 млн по курсу до 25,85 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 25,8953 грн/доллар с 26,0534 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 276,80 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 248,38 млн долларов.

15 ноября заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что обострение политической напряженности привело к ослаблению курса гривни на межбанковском рынке. Замглавы НБУ подчеркнул, что "дальнейшая дестабилизация политической ситуации грозит раскачиванием курса гривни и соответствующими негативными последствиями для экономики Украины".

Чурий сообщил, что Нацбанк внимательно следит за развитием ситуации на валютном рынке и имеет достаточный объем международных резервов уровне 15,5 млрд долларов, чтобы сгладить чрезмерные колебания обменного курса.