Гривня на межбанке укрепилась до 25,83 грн/доллар

Доллар пошел вниз. Национальный банк возобновил покупку валюты и пополнил резервы на 26 млн долларов.
Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составляли 25,81-25,85 грн/доллар.
НБУ на аукционе в пятницу при заявленном объеме в 50 млн долларов купил 26,7 млн по курсу до 25,85 грн/доллар.
Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 25,8953 грн/доллар с 26,0534 грн/доллар в предыдущий рабочий день.
Торговый оборот составил 276,80 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 248,38 млн долларов.
15 ноября заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что обострение политической напряженности привело к ослаблению курса гривни на межбанковском рынке. Замглавы НБУ подчеркнул, что "дальнейшая дестабилизация политической ситуации грозит раскачиванием курса гривни и соответствующими негативными последствиями для экономики Украины".
Чурий сообщил, что Нацбанк внимательно следит за развитием ситуации на валютном рынке и имеет достаточный объем международных резервов уровне 15,5 млрд долларов, чтобы сгладить чрезмерные колебания обменного курса.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,