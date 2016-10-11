Гривня на межбанке укрепилась до 25,80 грн/доллар

К окончанию торгов котировки национальной валюты составили 25,77-25,83 грн/доллар. НБУ на рынок не выходил.
Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,77-25,83 грн/доллар.
Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.
Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке снизился до 25,8517 грн/доллар с 25,8272 грн/доллар в предыдущий день.
В начале сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции".Интерфакс-Украина