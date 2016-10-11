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Гривня на межбанке укрепилась до 25,80 грн/доллар

11 октября в 19:52

К окончанию торгов котировки национальной валюты составили 25,77-25,83 грн/доллар. НБУ на рынок не выходил.

доллары dollar
Доллар немного подешевел
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 11 октября, укрепился до 25,80 грн/доллар с 25,81 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,77-25,83 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке снизился до 25,8517 грн/доллар с 25,8272 грн/доллар в предыдущий день.

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В начале сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Нацбанк курс валюта
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