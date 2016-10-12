Гривня на межбанке укрепилась до 25,79 грн/доллар

На фоне укрепления национальной валюты НБУ купил в резервы еще 30 млн долларов.

Доллар подешевел еще на копейку Андрей Товстыженко, ZN.UA

Курс гривни нав среду, 12 октября, укрепился до 25,79 грн/доллар с 25,80 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,77-25,81 грн/доллар

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в среду купил 30,7 млн долларов, что составило 85,3% предложения, по курсу до 25,82 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке укрепился до 25,8074 грн/доллар с 25,8517 грн/доллар в предыдущий день.

В начале сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции".