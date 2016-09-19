Гривня на межбанке укрепилась до 25,74 грн/доллар

Выдача Украине кредита МВФ привела к укреплению национальной валюты более чем на 1 гривню.
Как сообщили агентству дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,71-25,77 грн/доллар.
Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.
Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке укрепился до 25,767 грн/доллар.с 25,9011 грн/доллар в предыдущий день.
Торговый оборот составил 324,04 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 277,84 млн долларов.
Напомним, в ночь 15 сентября Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.
С 5 сентября доллар на межбанке подешевел более чем на 1 гривню.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,