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Гривня на межбанке укрепилась до 25,74 грн/доллар

19 сентября в 19:54

Выдача Украине кредита МВФ привела к укреплению национальной валюты более чем на 1 гривню.

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Доллар подешевел еще на 10 копеек
Василий Артюшенко, ZN.UA
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 19 сентября, укрепился до 25,74 грн/доллар с 25,835 грн/доллар.

Как  сообщили агентству дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,71-25,77 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке укрепился до 25,767 грн/доллар.с 25,9011 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 324,04 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 277,84 млн долларов.

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Напомним, в ночь 15 сентября Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.

С 5 сентября доллар на межбанке подешевел более чем на 1 гривню.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги межбанк гривна доллар Нацбанк
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