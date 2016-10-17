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Гривня на межбанке укрепилась до 25,70 грн/доллар

17 октября в 19:50

Рабочая неделя началась с укрепления национальной валюты. НБУ на рынок не выходил.

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Доллар снова подешевел
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 17 октября, укрепился до 25,70 грн/доллар с 25,795 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков,  котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,68-25,72 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке укрепился до 25,7831 грн/доллар с 25,7908 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 268,77 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 372,92 млн долларов.

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В начале сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нацбанк курс межбанк
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