Гривня на межбанке укрепилась до 25,70 грн/доллар

Рабочая неделя началась с укрепления национальной валюты. НБУ на рынок не выходил.

Доллар снова подешевел Андрей Товстыженко, ZN.UA

Курс гривни нав понедельник, 17 октября, укрепился до 25,70 грн/доллар с 25,795 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,68-25,72 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке укрепился до 25,7831 грн/доллар с 25,7908 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 268,77 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 372,92 млн долларов.

В начале сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции".