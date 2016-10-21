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Гривня на межбанке укрепилась до 25,66 грн/доллар

21 октября в 19:50

Национальная валюта подрожала к концу недели. НБУ пополнил резервы на 30 млн долларов.

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Доллар продолжает дешеветь
rossandhelen / Depositphotos
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу, 21 октября, укрепился до 25,66 грн/доллар с 25,67 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,64-25,68 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу на аукционе выкупил у банков весь заявленный объем - 30 млн долларов, что составило 79% предложения, по курсу до 25,67 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке укрепился до 25,6628 грн/доллар с 25,7036 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 393,20 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 418,06 млн долларов.

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В начале сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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